Marco Van Basten in una intervista al canale televisivo Ziggo Sport, ha commentato il brutto inizio di stagione del Barcellona: si è parlato anche del momento di Messi, certamente non all’altezza in questo periodo:

“Non mi piacciono le sue prestazioni. Inutile girarci intorno, sta giocando male. Lui e Griezmann stanno giocando come pasticcieri”.