Arrivano importanti notizie per la sfida di giovedi al San Paolo tra il Napoli ed il Rijeka: infatti con una nota ufficiale, il club croato ha informato la positività di 8 giocatori della prima squadra al Covid-19 ai test giornalieri effettuati oggi.

Il club croato non ha voluto rivelare l’identità dei giocatori in questione poichè sono già in auto-isolamento e non potranno scendere in campo giovedi sera contro gli azzurri.