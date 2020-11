Tuttosport – Napoli, ritorno al passato: si produce ma non si realizza. I problemi evidenziati contro il Milan

Qual è stato il problema del Napoli contro il Milan? Questo l’interrogativo più grande dopo la sconfitta rimediata contro i rossoneri. L’edizione odierna di Tuttosport prova a rispondere:

“Tutti i protagonisti della settimana in nazionale, non sono riusciti ad esprimersi come sanno. Soprattutto nell’aspetto

motivazionale. «E’ troppo facile parlare di chi non c’era. Contro il Milan ci è mancato il veleno, la voglia di soffrire», il post gara di Gattuso è stata una lotta tra quello che avrebbe voluto dire e ciò che ha lasciato solo intendere. «La colpa è stata mia», l’incipit del tecnico utilizzato come una maschera in conferenza stampa per nascondere un malessere che ieri, nel corso della seduta di allenamento, ha voluto esternare alla squadra. La concentrazione resta il problema principale del Napoli, ancor più delle assenze e di un sistema di gioco che in diversi hanno giudicato alla base della sconfitta interna, la terza consecutiva tra campionato ed Europa League, con 6 gol subiti e uno solo segnato. Ma Gattuso guarda soprattutto alla prestazione.

La squadra azzurra sembra essere tornata a quando produceva e non realizzava, con quel possesso palla di quasi il 60% ed un irritante modo di fare: non si tira mai da fuori area. I numeri del match lo confermano, con 19 tiri totali (contro i 14 del Milan), 9 nello specchio della porta (contro 7) e, guarda caso, questi 9 tiri sono stati scagliati tutti all’interno dell’area di rigore rossonera. Questione di mira oppure di testa? Per Gattuso la risposta è la seconda e ieri ha voluto nuovamente analizzare con la sua squadra questo aspetto che ha portato alle 3 sconfitte casalinghe di fila”.