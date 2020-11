Tuttosport: “ADL aveva avvisato: maledette nazionali”

La paura chiamata Nazionali è diventata realtà contro il Milan, per il Napoli. Le convocazioni nei proprio Paesi hanno portato “solo guai” agli azzurri: squadra sulle gambe, diversi assenti. E allora, forse forse ha ragione De Laurentiis: maledette nazionali. L’edizione odierna di Tuttosport scrive a riguardo:

“A causa delle convocazioni, Osimhen non ha potuto giocare contro il Milan, cioè l’equivalente di Ibrahimovic nel Diavolo, Lukaku all’ Inter e Ronaldo alla Juventus: senza di loro non è mai la stessa cosa. Oltre al centravanti

nigeriano, anche Ospina (problema muscolare alla coscia), Hysaj e Rrahmani (entrambi colpiti dal Covid) hanno dovuto alzare bandiera bianca per i contrattempi fisici che hanno subito giocando con le rispettive selezioni.

Ma le Nazionali hanno anche riconsegnato a Gattuso calciatori scarichi fisicamente e forse mentalmente. In primis Insigne. Tre partite giocate in 7 giorni (Polonia, Bosnia e Milan) per complessivi 180 minuti e domenica sera il capitano non ha avuto la stessa verve mostrata in Nazionale. Idem per Fabian Ruiz, protagonista di tre gare in 8 giorni, due con la Spagna e poi quella contro il Milan che ha evidenziato un chiaro appannamento. Ma anche Di Lorenzo, Koulibaly, Mertens e Lozano, tutti protagonisti della settimana in nazionale, non sono riusciti ad esprimersi come sanno”.