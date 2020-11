Situazione prestiti Napoli: quali possibili interessi in entrata

Il Napoli ha uno dei settori giovanili fra i più attivi sul territorio nazionale. Tanti sono i calciatori che dalla società partenopea vengono dati in prestito ad altre squadre, per lo più di categorie inferiori, e a onor di cronaca pochi sono quelli che fanno poi ritorno per stabilirsi in Campania e vestire l’azzurro. Facciamo una panoramica sui prestiti che la squadra di De Laurentiis ha in giro per l’Italia.

Serie A: Ounas al Cagliari cerca più spazio, Luperto a Crotone, Younes in Germania

Partiamo con il prestito di Younes, partito per rinfoltire la corsia sinistra della squadra tedesca del Francoforte. L’ala sinistra non rientra nei piani di Gattuso, che aveva ben ottenuto Politano dalla società. Difatti, il tedesco è in prestito all’Eintracht Francoforte fino al giugno del 2022, mentre il suo contratto con il Napoli scadrà nel 2023, cinque milioni di euro il suo valore. Nella nostra Serie A militano due ex Napoli: Luperto, in forza al Crotone e Ounas, al Cagliari di Di Francesco. Il difensore quest’anno ha una prova davvero ardua che è quella di aiutare il Crotone a salvarsi, squadra che bookmaker ed esperti di quote vedono fra le principali candidate alla retrocessione, come confermano le scommesse sul calcio di Planetwin365 giornata dopo giornata. Luperto tornerà a Napoli a giugno prossimo, il suo contratto con la società partenopea scade nel 2023. Discorso diverso per Ounas poiché l’esterno è andato in una realtà che ha altre prospettive e potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista con il Cagliari di Di Francesco che gioca in maniera abbastanza propositiva. Dall’acquisto del 2019 il suo valore è sceso di due milioni di euro da 10 a otto, il suo contratto con il Napoli scade nel 2022.

Serie B: tanti i giocatori in prestito, Tutino e Folorunsho i più interessanti

In serie cadetta sono tanti i prestiti del Napoli. Partendo dalla Campania, nella vicina Salerno c’è un centravanti che sta facendo molto bene con i granata di Lotito e Mezzaroma e che ha un valore piuttosto alto per la B: 2 milioni di euro. Si tratta di Gennaro Tutino, attaccante esplosivo che ha vestito l’azzurro per la prima volta quando aveva sei anni, non sarebbe difficile vederlo in A fra un po’, chissà se non con la maglia del Napoli. L’altro calciatore che si sta comportando molto bene è il 22 enne Folorunsho, centrocampista centrale-mediano, dal fisico importante e con un ottimo avvio di campionato con la Reggina in B. A Verona sponda Chievo i due prestiti napoletani Ciciretti e Palmiero fanno assolutamente parte del progetto di Aglietti e giocano con abbastanza continuità. Gianluca Gaetano della Cremonese è invece un talento da tenere d’occhio per il futuro: classe 2000, il trequartista destro di 181 centimetri nato a Cimitile, ha già collezionato più di 13 presenze fra Nazionale Under 15 e Nazionale Under 20. Concludiamo con Filippo Costa, in forza alla Virtus Entella non sta trovando molto spazio, il calciatore è stato acquistato dalle giovanili del Chevo nel 2012.

I prestiti in Serie C sono davvero tanti e la “macchina” delle giovanili del Napoli continua a creare ottimi talenti che poi non riescono a fare il salto di qualità. Negli ultimi anni uno dei casi più eclatanti è stato Vitale, terzino sinistro ex Salernitana che esordì giovanissimo con il Napoli, ma restando più che altro in Serie B e lo stesso Insigne Roberto, fratello di Lorenzo e in forza al Benevento, per cui si prospettava una carriera ad oggi più di alto livello.