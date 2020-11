Santini: “ADL valuta il futuro allenatore”, individuato il profilo

Fabio Santini, esperto di calciomercato, ha svelato alla trasmissione Il Processo, programma in onda su 7 Gold, alcune strategie del club di Aurelio De Laurentiis per il futuro:

“In casa Napoli ci sono delle novità importanti. Aurelio De Laurentiis, sta pensando a Roberto De Zerbi come futuro allenatore. Il mister non sarebbe però l’unico tesserato del Sassuolo ricercato. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli avrebbero individuato in Jeremie Boga un possibile acquisto, una delle punte di diamante degli emiliani. Gattuso non ha più una fiducia totale da parte del club dopo le tre sconfitte conseguite in casa allo stadio San Paolo”.