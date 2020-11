Roma, emergenza in difesa contro il Napoli: Juan Jesus unico difensore disponibile, i dettagli

Per la Roma di Paulo Fonseca emergenza in difesa in vista della sfida contro il Napoli: i giallorossi hanno gli uomini contati nel reparto difensivo poichè l’unico disponibile al momento è Juan Jesus. Insieme al brasiliano potrebbe agire Cristante al centro, vista l’assenza di Fazio e Kumbulla positivi al Covid.

Per Smalling invece problema al ginocchio, Mancini in dubbio dopo il risentimento muscolare all’adduttore. Mentre per Ibanez c’è un risentimento al flessore: al momento è lui quello con più probabilità di recupero.