Real Sociedad, due calciatori infortunati rischiano di saltare il Napoli

La Real Sociedad, avversario del girone del Napoli in Europa League, ha diramato un comunicato in cui ha informato che David Silva e Jon Guridi hanno riportato un infortunio. Per quanto riguarda il primo, è stata evidenziata una lesione di primo grado al bicipite femorale, mentre per il secondo una lesione di secondo grado al bicipite femorale. Nei prossimi giorni ci saranno novità e le condizioni verranno valutate giorno per giorno. La loro presenza nella gara del San Paolo in programma il 10 dicembre è a forte rischio.