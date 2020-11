Pistocchi: “Analizzando la gara il Napoli ha fatto meglio del Milan”

Maurizio Pistocchi ha parlato della gara tra Napoli e Milan a “I Tirapietre” su Radio Amore Campania, difendendo la prestazione degli azzurri.

“La squadra che ha giocato meglio è stata il Napoli, analizzando la partita. La parata di Donnarumma su Mertens o la traversa di Di Lorenzo sono episodi sfortunati. Il Napoli ha fatto male dietro, il primo gol di Ibrahimovic è un errore di Koulibaly, irriconoscibile. Anche il secondo gol è colpa di Kalidou che lascia Mario Rui a prendere lo svedese”.

“Pensavo giocasse Zielinski per avere tre centrocampisti in fase di non possesso e difendere a cinque. Lo avrei messo su Bennacer per fare pressione. Gattuso ha scelto di giocare a specchio e comunque nella gestione della partita il Napoli ha fatto meglio dei rossoneri”.