“Dieci, ma senza lode. I due portieri del Napoli (Ospina e Meret) si sono divisi in parti uguali le gare fin qui giocate dagli azzurri: 5 a testa, ma non lo hanno fatto in maniera esatta tra le due competizioni già iniziate. Ospina, infatti, ha giocato 4 gare di campionato e una di Europa League, mentre Meret è sceso in campo 3 volte in serie A e due in Europa.

Pari numero di partite totali, ma una sostanziale differenza di gol incassati. Il colombiano, infatti, è stato battuto esattamente la metà delle volte rispetto all’ italiano: 3 a 6″.

Così Il Mattino ha commentato il dualismo tra Meret e Ospina. Un duello che potrebbe andare avanti fino a fine stagione.