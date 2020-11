Martino: “Nessuno scontro con i calciatori, solo un acceso confronto! Vi spiego cosa è accaduto”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carmine Martino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del confronto acceso che tanto ha destato polemiche tra Gattuso e i calciatori. Queste le sue parole: “Quando qualcosa non va, Gattuso non le manda a dire. E’ sempre chiaro e diretto con i suoi ragazzi e data la forte personalità che lo contraddistingueva anche da calciatore, ci sta che possano esserci dei toni più accesi. Ripeto però che questi confronti sono sempre costruttivi, soprattutto se arrivano dopo una sconfitta in un match importante come quello col Milan di domenica scorsa. Inoltre l’allenatore partenopeo ha sempre fatto sapere che qualsiasi tipo di disguido nasce e muore quando succede, non porta rancore nel lungo periodo e la stessa cosa dovrebbero farla i calciatori, dimostrando sul campo che hanno recepito il messaggio“.