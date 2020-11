Fassone a KKN: “Tra Napoli e Milan non ho visto la differenza che c’è nel risultato”

L’ex amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del match andato in scena domenica sera.

“Il risultato secondo me è bugiardo perché in campo non ho visto tutta questa differenza. Forse il Milan è avanti per mentalità e grazie ad alcuni giocatori come Donnaruma e Ibrahimovic e forse il Napoli non ha elementi così”.

“Il Napoli ha tutte le qualità per poter ripartire e dopo le parole di Rino si saranno messi subito al lavoro. Già contro la Roma può arrivare una risposta. La continuità deve essere un fattore fondamentale”.