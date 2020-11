La SSC Napoli si unisce al cordoglio per la dipartita del primo cittadino di Melito, Antonio Amente: il saluto della società

Una spiacevole notizia, ieri, è arrivata per l’intero panorama politico campano. È scomparso il Dott. e Sindaco di Melito di Napoli, Antonio Amente. Chi lo conosceva, racconta di un uomo disponibile, gentile, sempre pronto a scendere in campo per aiutare il prossimo, senza mai tirarsi indietro, nemmeno in una pandemia globale. Purtroppo, questo maledetto virus, ha portato via anche lui. Non ha mai smesso di pensare alla Sua Melito, nemmeno nei suoi ultimi momenti di vita, combattendo tutta la vita per un paese migliore.

Nota la sua vicinanza, amicizia, al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che, non ha mancato il suo più sincero e commosso saluto ad Antonio. Su Il Mattino si legge il messaggio della SSC Napoli alla famiglia Amente:

“Aurelio De Laurentiis con i Dirigenti, lo Staff, la Squadra ed i dipendenti tutti della S.S.C. Napoli, si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del DOTTOR ANTONIO AMENTE, Sindaco di Melito di Napoli”.

Anche la redazione MondoNapoli si unisce al cordoglio per la dipartita del primo cittadino di Melito, esprimendo forte vicinanza alla famiglia.