Jurgen Klopp, in conferenza stampa per la sfida di Champions contro l’Atalanta, ha commentato la decisione in Inghilterra di aprire parzialmente gli stadi. Le parole in merito sono state riportate da Tuttomercatoweb.

“Non capisco il senso di far entrare due mila persone in uno stadio che ne può contenere sessanta mila. Non lo capisco proprio. Non sta a me commenatre, anzi è già un buon segnale, ma se sia giusto o no io non lo so”.