Giuffredi: “Nessun problema tra Gattuso e Mario Rui, smettetela!”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj e di Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo sulla questione legata ad una lite avuta da quest’ultimo con Gattuso nei giorni scorsi:

“Mario Rui nervoso? E’ stato tra i più positivi nel match con il Milan: a me sembra sereno, anzi. Tutto superato con Gattuso? Ma state scherzando? Chi scrive certe cose, come l’ammutinamento, deve essere ricoverato. I ragazzi hanno un rapporto straordinario con Gattuso. Anche il discorso della tribuna a Bologna: è giusto che se ti alleni male vieni mandato in tribuna. Gattuso è stato l’artefice del rinnovo di Mario Rui, sono persone schiette e sincere. Bisogna smettere di dire cazzate nel rapporto tra Gattuso e la squadra. E’ una cosa che davvero mi fa incazzare. Il confronto è fatto per costruire“.