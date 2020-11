A Radio Marte ha parlato l’ex allenatore del Napoli Gigi De Canio commentando le problematiche degli azzurri in questo momento.

“Il Napoli ha un problema, un modo di scendere in campo da quando c’era Benitez: vuole comandare il gioco e spesso invece va sottotono. Ha questa filosofia ma in campo ha uomini posizionati male non parlo di modulo”.

“Gli azzurri vogliono palleggiare in orizzontale ma c’è Fabian Ruiz che, al netto della sua classe, non ha i tempi del regista, non velocizza il gioco”.