D’Amico: “Serve pazienza a questo Napoli, Gattuso è schietto e riuscirà a tirare fuori il meglio dai suoi”

Andrea D’Amico, agente FIFA, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Gattuso è una persona diretta, non le manda a dire ed è molto diretto nello spogliatoio. Il mister preparerà mentalmente al meglio i calciatori. Ma quando alcuni calciatori si sentono già arrivati, un certo rilassamento può arrivare. Sono certo che il mister si farà sentire ed entrerà nelle loro teste per cercare di tirare fuori il meglio“.

“Osimhen? Ho parlato con il suo procuratore, nel fine settimana credo possa tornare anche in gruppo. Il ragazzo non è in discussione, tutti osservano al microscopio le gare per santificare o demonizzare qualcuno. Ed è un atteggiamento poco equilibrato. Occorre una visione prospettica, avere pazienza prima di giudicare le cose. E’ un ragazzo giovane e ha bisogno di tempo”.

“Il modulo? Senza Victor e Bakayoko, Gattuso metterà in campo la formazione che gli darà maggior equilibri. Il Napoli può competere per qualsiasi traguardo. Serve solo un po’ di pazienza”.