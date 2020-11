Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sull’infortunio di Victor Osimhen, che per via di una lussazione alla spalla deve stare ai box.

Il nigeriano ha continuato le terapie e il suo lavoro in palestra, senza prendere parte come sappiamo al match contro il Milan. Seppur difficile, il quotidiano scrive che si tenta un recupero per la prossima giornata di campionato, quella contro la Roma.