“E’ difficile cambiare carattere ai giocatori, puoi imprimere uno stampo ma non aspettarti di ritrovare sempre quello stampo, Gattuso sa bene che non possono essere tutti come lui. Non credo che sia mancato l’atteggiamento in se, ad esempio Fabian Ruiz ci prova, ma è inadeguato nei movimenti senza palla.”

Così Paolo Di Canio, nel post partita di Sky, ha commentato la prestazione degli uomini di Gattuso.