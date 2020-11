Ciccio Marolda, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando della sconfitta degli azzurri contro il Milan:

“Devo dire che la formazione poco mi è piaciuta, si poteva fare di più soprattutto con i cinque cambi. La responsabilità, dopo questa sconfitta, è di tutti. Il Napoli ha perso contro la prima, la seconda e, nella prossima, dovrà giocare contro la terza. Gli azzurri sono una squadra di valore, ma non riesce a metterlo in campo, soprattutto nelle partite importanti. Insigne? Non è stato all’altezza, rispetto ai match in nazionale, ma ci può stare, perchè non sempre si può giocare a livelli altissimi. A questa squadra serve uno che si assume le responsabilità e trascini il gruppo nei momenti difficili”.