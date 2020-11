Dario Marcolin, commentatore Dazn, è stato ospite di Canale 8 a “Ne parliamo il lunedi”:

“L’unico che ha giocato bene e ha dato un pò di grinta alla squadra azzurra è stato Politano. Ho visto in campo una squadra che ha perso cattiveria e voglia di vittoria. Non è una questione di moduli, perchè non esiste uno vincente, altrimenti verrebbe adottato da tutti, ma è un discorso di fame e cattiveria”.