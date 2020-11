Pepe Reina, ex portiere del Napoli, sta fornendo ottime prestazioni tra i pali della Lazio e questa cosa non è sfuggita naturalmente a mister Simone Inzaghi, che lo ha elogiato in conferenza stampa:

“Reina Sta facendo benissimo, giocherà lui domani contro lo Zenit anche se aspettiamo il ritorno di Strakosha, è lui il nostro portiere titolare e speriamo che riacquisti subito la grande forma che aveva prima del Covid”.