Ibrahimovic, la biografa: “Ibra al Napoli? Ama la città. Dispiace che non ci sia stata l’opportunità”

Durante la trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte, è intervenuta Jennifer Wegerup, autrice della prima biografia di Zlatan Ibrahimovic, per parlare dello svedese. Le sue parole:

Sull’infortunio: “Non so cos’abbia, probabilmente ha deciso di uscire perché ha capito che restando in campo avrebbe rischiato di più. Sicuramente si è fatto male ma non ha voluto peggiorare le cose”.

Sulla crescita dello svedese: “Il Milan senza Ibrahimovic non sarebbe la stessa cosa ma io non sono sorpresa, lo conosco da quando era ragazzino. È unico, non per il fisico ma per la testa. Molti giocatori alla sua età, dopo aver vinto così tanto e aver guadagnato così bene, sarebbero contenti. Lui invece ha sempre fame, vuole essere il numero uno, questo fa la differenza. 10 anni fa forse era più veloce ma ora è molto più forte di testa. Mi ha confessato che adesso apprezza di più le cose, più passano gli anni e più apprezza lo stare in campo, quindi si sforza il doppio”.

Sul mancato approdo al Napoli: “Ibra al Napoli? Ama la città, ci sarebbe stato un bel rapporto d’amore. Dispiace che purtroppo non sia andata così“.