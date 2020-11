Gazzetta – Valeri perde il controllo. Caos cartellini

Tanti, forse troppi ed anche decisivi, gli errori dell’arbitro Paolo Valeri ieri sera nel match tra Napoli e Milan. La Gazzetta dello Sport giudica così la prestazione dell’arbitro: “In una partita tutt’altro che semplice Valeri perde il controllo dei cartellini. Al 16′ il giallo a Bakayoko sembra affrettato, il fischietto vuole punire più la pericolosità che la dinamica (tocca sì palla, ma va con la suola sulla caviglia di Saelemaekers) e quando al 65′ scattano secondo giallo e rosso, pesa la prima ammonizione. Al 51′ vero e proprio blackout: a poca distanza non fischia neanche per la gomitata assestata nello stacco da Ibra a Koulibaly che sarebbe stata – almeno – da ammonizione (quella che arriverà per il braccio di Kessie su Petagna al 76′). Al 60′ annullata per un fuorigioco evidente la terza rete di Ibra. Sul gol di Mertens timide proteste Milan per Bakayoko su Kessie, ma non c’è nulla”.