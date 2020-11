FOTO – Bakayoko dopo la sconfitta: “Guarda avanti concentrato”

Serata amara per il Napoli, ieri sera al San Paolo. Non solo la sconfitta contro il Milan, ma anche l’espulsione di Bakayoko, che salterà il prossimo match, contro la Roma. Il calciatore, ammonito al 16′ per intervenuto su Saelmaekers, è stato poi espulso per fallo su Theo Hernandez, al 65′.

Il calciatore però, dopo la sconfitta, ha scritto un messaggio, sui social, con lo scopo di mettersi alle spalle il match e guardare subito alla prossima partita.

Le parole su Instagram: “Guarda avanti concentrato sulla prossima partita. Il lavoro continua”.

Il post: