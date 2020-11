Di Marzio: “Giuntoli e Paratici si sono conosciuti per caso a Firenze, ecco come andò”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, presso la trasmissione Scanner di TMW Radio, ha parlato del suo libro Grand Hotel Calciomercato, in particolare di un aneddoto su Giuntoli e Paratici:

“Racconto di Paratici e Giuntoli che si incontrano casualmente rimorchiando delle straniere a Firenze. Appena ho saputo, ho deciso che sarebbe stato l’attacco del libro: voglio i personaggi visti da un altro punto di vista, Cristiano e Fabio che a 25 anni si sono conosciuti per caso con 50mila lire in tasca, e oggi sono arrivati in alto. Anche personaggi come Gaucci che comprò un iraniano perché acquistava tappeti… O Pellegrini che faceva firmare dei foglietti ai possibili acquisti dell’Inter e se la calligrafia non gli piaceva evitava di ingaggiarli. Rambaudi l’ho incontrato e mi ha rivelato che lui e Signori erano già dell’Inter confermando il tutto. Questo era ed è il calciomercato: Cellino che lascia il cellulare in sede a Brescia per non cedere Sabelli e Torregrossa negli ultimi giorni”.