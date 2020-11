Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb si è soffermato anche sul Napoli:

“Gli azzurri lotteranno per la Champions League, insieme a Roma,Lazio,Milan e Atalanta. Per lo scudetto invece saranno in due le squadre a giocarselo: Juventus e Inter”.