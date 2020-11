ANSA – Roma, Dzeko: “Sto bene, contento che sia finita”

Buone notizie in casa Roma. Edin Dzeko, dopo essersi sottoposto al tampone, è tornato negativo e potrà tornare ad allenarsi con il gruppo, in vista delle prossime partite. Prima dovrà sottoporsi alle visite di idoneità, poi potrà aggregarsi alla squadra. Il bosniaco era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 6 novembre.

“Sto bene, contento sia finita”, sono le parole di Edin Dzeko all’arrivo a Villa Stuart per le visite d’idoneità post Covid, dopo esser risultato negativo questa mattina. Accertamenti che termineranno solo con la giornata di domani vista l’applicazione dell’holter per 24 ore. Torna a disposizione per Cluj-Roma.

