Altobelli: “Il Napoli non mi ha deluso, ma sono sicuro di una cosa”

Ospite a Il Bello del Calcio, l’ex calciatore Alessandro Altobelli ha parlato del match di ieri sera:

“Il Napoli, per lunghi tratti del match, hanno giocato e meritavano qualcosa in più. Si è persa nel secondo tempo, ma in genere credo che sia una squadra molto competitiva. E’ stato un match particolare e di fronte c’era comunque il Milan che è una squadra in forma, forse quella che sta meglio. Non sono deluso dagli azzurri, ma in questo momento non credo che sia una una concorrente per lo scudetto”.