Allan Marques, ex centrocampista del Napoli ora in forza all’Everton, ieri ha assistito dal suo appartamento alla sfida tra Napoli e Milan, finita 1-3 per i rossoneri, non facendo mancare il suo sostegno ai partenopei.

Ecco il link della notizia che arriva dal suo profilo Instagram: https://www.instagram.com/stories/allanmarques91/2448259172870866013/?hl=it