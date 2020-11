Sky, Piccinini: “Risultato bugiardo per il Napoli, sono stati importanti gli episodi”

Il giornalista Sandro Piccinini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il 3-1 del Milan contro il Napoli al San Paolo, nel consueto post partita:

“Risultato un po’ bugiardo e un po’ troppo severo nei confronti del Napolil. Non dimentichiamoci che gli uomini di Gattuso sono si sono abituati a giocare con Osimhen e senza il nigeriano si è dovuto tornare un po’ all’antico con un altro tipo di gioco. Mertens ha fatto bene, ma qualche giocatore è stato meno brillante del solito. Il Milan merita la vittoria, ma il 1-3 mi sembra un po’ esagerato, gli episodi sono stati importanti come il primo gol di Ibra che ha messo molta pressione alla difesa del Napoli e non solo”.