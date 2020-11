Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, nel consueto post gara di Fabio Caressa su SkySport ha parlato così:

“Il Napoli per me ha giocato bene, dopo l’1-0 ha giocato solo lui: un dato però che preoccupa forse è che calcia poco per la mole di gioco che produce. Gattuso se la prende forse con i giocatori di maggiore qualità, ma per me il Napoli ha giocato bene“.