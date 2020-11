Brutte notizie per la Roma che nella partita di oggi, ancora in corso, ha perso Ibanez per infortunio. Il cambio indifferente per la gara, i capitolini stanno vincendo 3-0 contro il Parma, e però una brutta batosta per Fonseca che non potrà impiegarlo nella sfida di domenica contro il Napoli. Il difensore è uscito per problemi muscolari.