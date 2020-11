Napoli-Milan, i precedenti: i rossoneri non vincono al San Paolo dal 2010

Come specificato dal sito ufficiale del Napoli, quella di questa sera sarà la sfida numero 145 in Serie A tra gli azzurri ed il Milan, di cui la numero 73 al San Paolo. Il bilancio pende leggermente a favore dei padroni di casa, con gli azzurri che hanno totalizzato 28 vittorie, 22 sono i pareggi, così come le vittorie dei rossoneri. Il Milan non vince al San Paolo dal 2010, quando vinse per 1-2, mentre il Napoli non vince dal 2018, quando la partita terminò 3-2. L’ultimo precedente ha fatto registrare un pareggio per 2-2.