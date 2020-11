In questi primi minuti di partita, il Milan è partito molto bene: pressing alto sul centrocampo azzurro che pare invece un po’ impacciato. Da menzionare una buona azione in solitaria di Matteo Politano, il quale ha messo un traversone in mezzo per Mertens. Anticipo di Kjaer, sul quale ha accusato un problema muscolare: al momento non ha chiesto il cambio. Occasioni da gol per Rebic e Calhanoglu ma Meret risponde molto bene.