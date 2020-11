Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, di una questione che preoccupa molto l’ambiente ed i tifosi: il rinnovo di Gennaro Gattuso.

Il tecnico ha un accordo totale, ma manca l’ufficialità e le firme sul nuovo contratto: Venerato spiega il motivo di questo inatteso ritardo. Queste le sue parole:

“Il ritardo sul rinnovo di Gattuso è dovuto ai soliti problemi burocratici: si sa, tante volte si va per le lunghe per queste problematiche. Comunque, l’accordo è totale e la situazione dovrebbe sbloccarsi nei prossimi 10 giorni. In questo momento i legali delle due parti stanno definendo i vari bonus e i diritti d’immagine, ma il rinnovo è praticamente fatto”.