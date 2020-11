Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky:

“Sto bene, tutto il gruppo sta bene. Nella sosta abbiamo recuperato le forze fisiche per la partita. Pioli ci manca, però ci sentiamo tutti i giorni con lui. Ci sta aiutando molto. Bonera sta facendo molto bene in questo ruolo, ha preparato molto bene il match. Gattuso è un grande tecnico, lo conosco bene: è un lottatore, grande persona e ti stimola tanto. Fa tutto per vincere, come me”.