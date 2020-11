FOCUS – Napoli-Milan: dove vederla e probabili formazioni

Allo Stadio San Paolo in quel di Napoli alle ore 20:45 andrà in scena Napoli-Milan. Dopo la vittoria nell’ultimo turno con il Bologna e la sosta nazionale da poco passata ora gli azzurri sono chiamati a conquistare la vetta della classifica battendo il Milan, ad oggi capolista. I rosso-neri hanno guadagnato nelle ultime 5 in campionato: 3 vittorie e 2 pareggi, regalando anche spettacolo e gol; 12 le reti segnate. Questa sera oltre a Pioli e il suo vice, assenti per Coronavirus, mancherà anche una delle punte di diamante di questo Milan, ovvero Rafael Leao.

Ma passiamo ai precedenti fra Napoli e Milan al San Paolo, che questa sera toccheranno quota 73 incontri. L’ultima vittoria in azzurro risale al 25 agosto 2018, quando il Napoli di Ancelotti batteva in rimonta il Milan di Gattuso per 3-2. L’ultimo pareggio in quel di Fuorigrotta risale allo scorso 2 luglio, quando Napoli-Milan finì con un clamoroso 2-2. L’ultima sconfitta, con data piuttosto remota, risale al 25 ottobre 2010; quando il Milan vinceva per 2-1 fra le mura nemiche del San Paolo (Clicca qui).

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Elmas (ballottaggio con Lozano), Insigne; Mertens. All. Gattuso

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Bonera