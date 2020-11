In casa Roma continua a tenere banco la positività di Edin Dzeko. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, dopo aver saltato Genoa e Parma, l’attaccante sarà indisponibile anche per il Cluj e probabilmente anche per il Napoli. Il bosniaco, infatti, anche nel caso di negatività, difficilmente sarà in condizione per affrontare una partita così delicata come quella contro i partenopei.