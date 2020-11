CdS – Gattuso incontrerà il suo passato ma ha un solo obbiettivo

Napoli-Milan non sarà una sfida semplice per Rino Gattuso, combattuto fra presente e passato. Un passato glorioso con il Milan e un presente che si presenta altrettanto importante con il suo Napoli. Il tecnico del Napoli però è determinato e non si farà prendere dalla nostalgia dei sentimenti passati, e come unico obiettivo si è prefissato la vittoria. Ecco come Corriere della Sera racconta la sfida del cuore di Ringhio:

“La partita è speciale, ed è scontato che sia così: il Milan non è e non sarà mai un avversario come tutti gli altri per Gattuso, ma al San Paolo (nella sua nuova casa) la legge è tutt’altra. Tutto ciò che è stato, stasera, sarà chiuso nello scrigno del cuore e dei ricordi; e non prenderà il sopravvento. Il calcio, come lo ama definire , è ‘un’altra roba’. Senza perdere di vista che ‘ Napoli che mi paga, e ne devo fare gli interessi’. “