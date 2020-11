Zambrotta a Il Mattino: “Napoli e Milan in testa? Non è una sorpresa! Capii subito il destino di Gattuso…”

“Napoli e Milan stanno vivendo un grande momento di forma, non sono stupito che domani sera si giochino il primo posto”. E’ un Gianluca Zambrotta non troppo sorpreso quello che parla, da ex rossonero, della sfida d’alta classifica che andrà in scena domani al San Paolo.

L’ex terzino ha parlato ai microfoni de Il Mattino, soffermandosi sulle due squadre: “Il Milan ha cominciato una striscia vincente dopo il primo lockdown, i giovani hanno grande entusiasmo e Ibra è bravo a guidarli sfornando goal e assist. Napoli? E’ cambiato con l’arrivo di Gattuso, è un allenatore bravo a leggere le situazioni. Dal rapporto che aveva con Lippi e Ancelotti si capiva già che il suo futuro sarebbe stato quello dell’allenatore. Ringhio è un vero trascinatore e porta il suo carattere nello spogliatoio, il suo gioco non è solo difensivo, il Napoli esprime un ottimo calcio…”.