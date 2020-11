Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della possibile formazione che Gattuso schiererà contro il Milan. Le sue parole:

“Contro il Milan ci sarà Mertens titolare e Mario Rui a sinistra. Loro due sono certi, bisogna capire ancora come sta Bakayoko che farebbe pendere l’ago della bilancia anche sotto il punto di vista tattico. In porta ci sarà Ospina e a destra Di Lorenzo. Dobbiamo vedere gli altri in base anche a come sta Bakayoko”.