L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla situazione Covid in casa Napoli. Infatti, secondo il quotidiano, Gattuso perderà Rrahmani per almeno un mese causa Covid e infortunio alla spalla, rimediato in nazionale, simile a quello di Osimhen. Secondo il quotidiano Gattuso aveva già deciso che il difensore kosovaro avrebbe debuttato in maglia azzurra giovedì in Europa League, il destino sa essere beffardo.