TuttoSport – Ibrido Napoli: Gattuso tenterà di unire i due moduli!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al Napoli che domani giocherà contro il Milan nel big match del San Paolo. Di seguito l’articolo: “Per quanto riguarda il sistema di gioco, sarà un ibrido tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3 con “il vertice alto”. In pratica, Mertens ricoprirà l’antico ruolo di punta centrale, ma alle spalle non ci sarà un attaccante, ma bensì un centrocampista. Uno tra Elmas (è in vantaggio) e Zielinski, centrocampisti con propensioni offensive, che partecipano alla manovra e non si fanno marcare dal difensore”.