Crotone-Lazio è a rischio rinvio per maltempo. Infatti, come riportato da Tuttomercatoweb, la Calabria nelle ultime ore ha subito un violento nubifragio che ha causato allagamenti e disagi in tutta la regione causando problemi anche a Crotone. Per adesso la partita si gioca, ma avremo la certezza solamente dopo le attente valutazione dell’arbitro. In questo caso la decisione finale la prenderà il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.