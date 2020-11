Napoli, tour de force fino a Natale: tutti gli impegni degli azzurri

Superata la sosta per le Nazionali si torna a guardare al campionato, che non avrà più pause sino alla fine dell’anno. Inoltre, considerano le coppe europee, da qui a fine anno tutte le Big saranno impegnate in circa 10 partite.

Per tante altre formazioni, invece, tra il 24 e il 26 Novembre si registrano gli impegni per il quarto turno della Coppa Italia.

Di seguito gli impegni del Napoli:

Domenica 22/11, ore 20.45: Napoli-Milan

Giovedì 26/11, ore 21: Napoli-Rijeka (Europa League)

Domenica 29/11, ore 20.45: Napoli-Roma

Giovedì 03/12, ore 21: AZ Alkmaar-Napoli (Europa League)

Domenica 06/12, ore 18: Crotone-Napoli

Giovedì 10/12, ore 18.55: Napoli-Real Sociedad (Europa League)

Domenica 13/12, ore 15: Napoli-Sampdoria

Mercoledì 16/12, ore 20.45: Inter-Napoli

Domenica 20/12, ore 20.45: Lazio-Napoli

Mercoledì 23/12, ore 20.45: Napoli-Torino