Marca – Juventus, Ronaldo di nuovo al Real Madrid?

Indizi social e messaggi con Florentino Perez. Secondo Marca il rapporto di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid non è mai finito. Il tutto si è ricomposto a partire dallo scorso 1° marzo, quando CR7 andò al Bernabeu per assistere al Clasico contro il Barcellona. Florentino Pérez gli permise di assistere al match dalla tribuna e da quel momento i messaggi tra i due sono continuati. Inoltre, Ronaldo recentemente si è immortalato con gli ex compagni di squadra Sergio Ramos e Pepe, e lo stesso ha fatto questa settimana con i due croati del Real Madrid, Modric e Kovacic. Tutto ciò – continuano i media spagnoli – coincide con le voci secondo le quali il lusitano potrebbe lasciare la Juventus, dal momento che in bianconero potrebbe essere necessario abbassare il monte ingaggi generale. Ora come ora sono solo supposizioni e anche lo stesso Real Madrid non sembra interessato a un ritorno del portoghese. Sicuramente il cambio di atteggiamento di Ronaldo nei confronti della sua ex squadra è chiaro: il riavvicinamento con il suo presidente e con molti di quelli che erano suoi colleghi c’è stato.