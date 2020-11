Dopo aver segnato il gol vittoria contro il Bologna, Victor Osimhen sarà assente nella sfida di domani tra Napoli e Milan, per via dell’infortunio rimediato in Nazionale. In questi giorni Rino Gattuso sta pensando a come sostituire il nigeriano al centro dell’attacco. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della squadra partenopea, l’ipotesi al momento più plausibile sembra essere quella di schierare Dries Mertens come prima punta.