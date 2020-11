Carnevale: “Gattuso è umile e l’umiltà a Napoli fa vincere”

Andrea Carnevale, ex azzurro, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato di Napoli-Milan e delle lotte scudetto affrontate negli anni passati. Ecco le sue parole:

“Quando io ero al Napoli, il Milan era la squadra più forte. La Juventus era inferiore al Milan di Sacchi: la lotta scudetto era tra noi e i rossoneri. Quel Milan era straordinario, detto con il massimo rispetto per la squadra di oggi. Una squadra mondiale, in quel periodo, che poi si è abituata a vincere. Ma noi avevamo Diego e con lui si vinceva”.

“Il Napoli quest’anno ha una grande possibilità e spero di non sbagliarmi. Gattuso è molto bravo, è un uomo di calcio ed è umile. A Napoli si vince solo se si è umili. I suoi modi fanno innamorare i giocatori, questo è quello che ho percepito. Sa esserti amico, ma in campo non guarda in faccia a nessuno. Sotto questo aspetto mi ricorda Bianchi, un allenatore pratico e diretto. Per lo scudetto metto un po’ più in alto il Napoli perché ha una rosa più competitiva. La Juventus non è una schiacciasassi come negli ultimi anni”.