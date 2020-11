Tuttosport – Gattuso ha scelto: Mertens prima punta

Contro il Milan, per Tuttosport, sarà Dries Mertens ad essere la prima punta del Napoli.

Ecco le parole del quotidiano: “Meglio non rischiare. Il Napoli che quest’ anno vuole lottare su più fronti, non può correre il rischio di perdere per un lungo periodo il suo attaccante più prezioso. Ecco che Osimhen dall’ infortunio (lussazione anteriore della spalla destra) che si è procurato con la nazionale nigeriana, ha già ripreso ad allenarsi con il Napoli, anche se lo staff sanitario del club ha preparato per lui una ricetta fatta di terapie (in particolare applicazioni di Tecar) e di lavoro personalizzato da svolgere tra palestra e campo di gioco. Nelle due giornate di attività previste per oggi e domani, si valuterà sia il recupero organico che la condizione atletica del bomber nigeriano, per capire se sarà possibile convocarlo per la

sfida contro il Milan. Magari anche solo per fargli seguire la partita dalla panchina e, eventualmente, lanciarlo nella mischia qualora se ne verificasse la

necessità. Il tempo (poco) non gioca a favore del Napoli e l’ idea che il calciatore possa malauguratamente procurarsi una ricaduta, dovrebbe consigliare il tecnico, il medico sociale Canonico e lo stesso calciatore, che sarebbe preferibile evitare, così da averlo al meglio per la gara contro la Roma, in programma domenica 29 novembre. Sempre al San Paolo e sempre come

posticipo della domenica. Gattuso non si fascia la testa ed opta per la soluzione che rappresentava la regola fino alla scorsa stagione: Mertens punta centrale. E’ il secondo ruolo con il quale nel corso della sua carriera ha giocato più volte, per la precisione 156 partite con 79 gol realizzati. Tutto merito di Maurizio Sarri, che lo ha inventato centravanti fin dalla sua prima gara da tecnico del club azzurro: in Sassuolo -Napoli (2-1) del 23 agosto 2015, il belga fu schierato al fianco di Higuain in quel 4-3-12 che, poi, l’ allenatore toscano fu costretto a cambiare nel 4-3-3, su sollecito degli stessi senatori dello spogliatoio. Mertens ha scoperto di poter essere un centravanti solo da quel momento, per poi crederci con convinzione dopo l’ addio del Pipita e con l’ infortunio di Milik, che era stato scelto come sostituto del bomber argentino. Da Napoli -Roma (1-3) del 15 ottobre 2016, Mertens si è costruito una fama, grazie al trio offensivo completato da Cal ca sarà per lui la gara numero 157 da centravanti, tutte con la maglia del

Napoli, e sfiderà a distanza il pari ruolo Ibrahimovic, in un duello come da Davide contro Golia. Per il belga sarà la 16ª volta contro il Milan, con un bilancio di 8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, con soli due gol segnati e nelle ultime due

stagioni. L’ ultimo risale allo scorso 12 luglio, con la rete del 2-1, poi diventato 2-2 con il rigore segnato da Kessie, mentre il primo lo segnò il 25 agosto 2018. Il Napoli di Ancelotti andò sotto sullo 0-2, poi la rimonta completata con il 3-2 siglato proprio da Mertens. Per la rabbia dell’ allora tecnico dei rossoneri: Rino Gattuso“.